Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Sarebbe facile andare a elezioni ora ma siamo persone responsabili e governeremo per 5 anni – Il video

09 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Quanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla divisione delle forze di opposizione, e nella peggiore delle ipotesi lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno. Cioè esattamente lo scenario che l’opposizione teme di più, tanto che definisce questo governo un “pericolo per l’Umanità” ma non ne invoca le dimissioni. Posizione bizzarra, di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti

2.

Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

3.

Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore

4.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

5.

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»