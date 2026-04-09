Meloni: Sarebbe facile andare a elezioni ora ma siamo persone responsabili e governeremo per 5 anni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Quanto alle dimissioni, colleghi. Certo, probabilmente sarebbe convenuto sul piano tattico. Invocare le elezioni per giocare sull’effetto sorpresa, sulla divisione delle forze di opposizione, e nella peggiore delle ipotesi lasciare a qualcun altro il compito di mettere la faccia sui difficili mesi che arriveranno. Cioè esattamente lo scenario che l’opposizione teme di più, tanto che definisce questo governo un “pericolo per l’Umanità” ma non ne invoca le dimissioni. Posizione bizzarra, di chi evidentemente ostenta una sicurezza che non ha". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev