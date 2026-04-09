Sono iniziate le prove Invalsi per la terza media: materie, valutazioni e requisiti per accedere all’esame
Fino al 30 aprile 2026 sono in programma le prove Invalsi per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado, obbligatorie per accedere all’esame di Stato. Le prove verranno svolte in italiano, matematica e inglese, completamente al computer, e la partecipazione è uno dei requisiti fondamentali per essere ammessi all’esame di Stato. Se uno studente non riuscirà a partecipare per motivi giustificati, è prevista una sessione aggiuntiva tra il 21 maggio ed il 5 giugno 2026.
Le prove
Le tre prove durano 90 minuti ciascuna e si articolano in diverse parti. Quella di lingua inglese si divide nelle sezioni di comprensione del testo e ascolto, mentre il test di Italiano comprende la verifica di competenze testuali, lessicali e grammaticali. La prova di matematica verte infine su quattro ambiti: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Le valutazioni
In sostituzione dei classici voti in decimi, l’Istituto INVALSI adotta specifici livelli di competenza. Per quanto riguarda italiano e matematica, la scala di valutazione è compresa tra il livello 1 e il livello 5; per Inglese, invece, il risultato attesta il raggiungimento dei livelli linguistici A1 o A2. Le prove non incidono direttamente sul voto finale dell’esame (non fanno media), ma contribuiscono a delineare un quadro nazionale sul grado di preparazione e apprendimento degli studenti italiani. Per esercitarsi, è possibile accedere alle simulazioni sul portale INVALSIopen. I risultati delle prove ufficiali saranno consultabili sulla stessa piattaforma in seguito alla registrazione, utilizzando le credenziali fornite durante lo svolgimento delle prove.
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I requisiti per accedere all’esame di Stato
Per essere ammessi all’esame di Stato è necessario soddisfare i seguenti criteri:
- aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale;
- aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese;
- non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino l’esclusione;
- aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 6/10.