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Referendum, Meloni: Rispettiamo giudizio italiani anche quando non coincide con nostre aspettative – Il video

09 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Prima di entrare nei dettagli di quello che è stato fatto e di quello che ancora si farà, non voglio chiaramente esimermi da una breve riflessione sull’Italia che ci è stata consegnata dal voto referendario del 22 e del 23 marzo scorsi. Un’Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e, allo stesso tempo, un’altrettanto grande polarizzazione. Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro. Noi, come ho già detto, rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o con le nostre aspettative. Certo, rimane il rammarico di aver perso un’occasione, a nostro avviso storica, di modernizzare l’Italia, allineandola agli standard europei. Perché, colleghi, la riforma della giustizia rimane una necessità". Lo ha detto la premier Meloni in Aula alla Camera. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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