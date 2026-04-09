Richetti (Azione) a Meloni: No a un anno e mezzo di campagna elettorale in momento di crisi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Perché, Presidente Meloni, resistere alla tentazione di non mettersi all’altezza del registro che le propongono è difficile, ma lei lo deve fare, perché lei è la Presidente del Consiglio. Io so che è facile rispondere a Conte che le fa la lezione di diritto internazionale, che vale anche in Ucraina, che vorrebbe mollare da sola domani mattina di fronte all'aggressione vergognosa di Putin, ma lei non deve cedere a questo. Lei non deve lasciare questo Paese per un anno e mezzo in campagna elettorale, non perché Azione ha paura delle elezioni, ma perché Azione le dice che la situazione nel mondo è così complicata che è bene che ce ne occupiamo, invece che cedere facilmente alla dialettica della campagna elettorale", così Matteo Richetti di Azione intervenuto in Aula Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev