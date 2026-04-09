Neonato trovato tra droga e rifiuti, denunciata la madre e arrestato il compagno: «La coppia è già a processo per la morte di un altro figlio»

La scoperta della polizia locale in un appartamento a Roma, dove sono stati trovati circa 5 chili di marijuana e hashish. Il piccolo di 15 giorni è stato affidato alle cure dei sanitari

L’hanno trovato che dormiva su un materasso poggiato su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da droga, rifiuti e muffe. Il piccolo, di appena 15 giorni, è stato tratto in salvo dalla polizia locale in un appartamento di Roma. Durante l’intervento il compagno della madre, un 49enne romeno, è stato arrestato e la donna, italiana di 31 anni, denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendo così di effettuare le necessarie terapie.

In casa 5 chili di marijuana e hashish

Nel corso della perquisizione, effettuata nell’ambito di un’attività d’indagine su delega della procura per i minorenni, è stata trovata in casa un’ingente quantità di sostanze stupefacenti: 5 chili di marijuana e hashish. La coppia era già coinvolta in un procedimento penale per «omicidio colposo» per la morte di un altro figlio. Il neonato, ancora in fase di allattamento, è stato affidato alle cure dei sanitari in una struttura ospedaliera neonatologica, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Foto copertina: POLIZIA ROMA CAPITALE | La perquisizione della polizia locale nell’appartamento di Roma