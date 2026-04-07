Mille euro alla nascita e niente tasse fino ai 18 anni: come funziona il «conto Trump» per i risparmi dei bambini americani

A luglio parte lo strumento finanziario ideato dalla Casa Bianca: «Farà crescere una nuova generazione di capitalisti»

Donald Trump sarà anche la persona più controversa della storia americana recente, ma il suo nome continuerà a circolare ben oltre la fine del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Non tanto (o non solo) per gli edifici che il presidente americano ha voluto intitolare a se stesso, ma anche per uno strumento finanziario che diverse famiglie in tutto il paese potrebbero cominciare a utilizzare. Si tratta del cosiddetto «conto Trump», un sistema di risparmio completamente esentasse destinato ai minori. L’annuncio dell’iniziativa risale allo scorso anno, ma è proprio in questi giorni che sta prendendo forma, grazie anche all’individuazione delle due società scelte per collaborare con il governo federale: la Bank of New York Mellon, che gestirà i conti, e la fintech Robinhood, che fungerà da intermediario e fiduciario.

Mille euro alla nascita

Il «Trump account» è un conto di investimento per i minori. I genitori, il datore di lavoro dei genitori o chiunque altro potrà depositare denaro (massimo 5mila dollari all’anno) che cresce nel tempo, proprio come un fondo pensionistico, ma senza dover pagare alcuna imposta fino al compimento dei 18 anni. Finora, secondo i numeri diffusi dall’Internal Revenue Service, una sorta di Agenzia delle Entrate americana, sono stati iscritti circa quattro milioni di bambini. Ma la particolarità del «conto Trump» è un’altra, ossia che il governo federale americano verserà un contributo una tantum di mille dollari su ciascun conto per i cittadini statunitensi nati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028. Il denaro verrà erogato tramite un credito d’imposta e non vi sarà alcun limite di reddito per beneficiare del versamento.

Il «bonus» di 250 euro offerto dai privati

Ai soldi di Trump si uniscono anche quelli di alcuni partner privati dell’iniziativa. Uno su tutti: i coniugi Michael e Susan Dell – proprietari della Dell Technologies – che hanno annunciato una donazione di 6,25 miliardi di dollari per finanziare il programma, in quella che il New York Times descrive come la più grande donazione mai destinata direttamente ai cittadini americani. Se il contributo del governo federale si rivolge ai nuovi nascituri, quello della famiglia Dell riguarda tutti i bambini nati tra il 2016 e il 2024, a patto che risiedano in zone con un reddito familiare medio inferiore a 150mila dollari all’anno. Chi rispetta questi requisiti riceverà automaticamente un accredito di 250 dollari sul conto.

Cosa succede quando il beneficiario compie 18 anni

Il «conto Trump», che dovrebbe diventare operativo a partire da luglio, è stato concepito come uno strumento di risparmio e investimento. Il denaro non resta fermo: deve essere investito in fondi indicizzati azionari a basso costo, come quelli che replicano l’andamento dell’S&P 500. Una scelta che punta tutto sulla crescita nel lungo periodo, ma che espone anche alla volatilità dei mercati. Non è chiaro, infatti, perché siano state escluse opzioni alternative e meno volatili, come le obbligazioni. Salvo casi eccezionali, i soldi sul conto non potranno essere prelevati fino a quando il beneficiario avrà compiuto 18 anni. A quel punto, il «Trump account» verrà trattato come un qualsiasi altro IRA tradizionale, cioè un piano pensionistico individuale, e di conseguenza comincerà a essere tassato.

Le perplessità sul progetto

Nonostante l’ambizione del progetto, che secondo i Repubblicani «farà crescere una nuova generazione di capitalisti», il programma solleva alcune perplessità. Alcuni esperti, per esempio, ritengono che lo strumento favorirà soprattutto le famiglie più benestanti, che possono permettersi di versare contributi aggiuntivi e che godranno ugualmente del bonus di mille euro erogato dal governo federale. Altri mettono in discussione la finalità stessa del conto, che sembra poco adatto a chi vuole risparmiare in vista della retta universitaria o dell’avvio alla vita adulta, anche per via del tetto massimo di 5mila euro all’anno. Il «Trump account», piuttosto, sembra configurarsi soprattutto come un prodotto pensionistico anticipato. E c’è un ultimo elemento che rischia di pesare sul risultato dell’iniziativa: quante famiglie americane snobberanno il progetto solo perché associato al nome di Trump?

Foto copertina: EPA/Alex Brandon