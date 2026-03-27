Ultime notizie Crisi Usa - IranDaniela SantanchèDonald TrumpGoverno Meloni
ECONOMIA & LAVOROAntitrustGiovaniInchiesteSocial mediaTikTok

Cosmeticoressia, la skincare delle preadolescenti nel mirino dell’Antitrust: istruttorie contro Sephora e altre aziende cosmetiche

27 Marzo 2026 - 19:27 Alba Romano
embed
sephora
sephora
Secondo l'Agcom le aziende spingerebbero all'acquisto compulsivo di prodotti cosmetici attraverso i video delle micro-influencer su TikTok

L’Antitrust accende i riflettori su un fenomeno che, fino a pochi mesi fa, sembrava confinato ai social e alle tendenze virali tra giovanissimi: la cosiddetta “cosmeticoressia”. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti avviato due istruttorie nei confronti di Sephora Italia Srl, Benefit Cosmetics LLC, LVMH Profumi e Cosmetici Italia Srl, ipotizzando pratiche commerciali scorrette legate alla promozione di cosmetici “da adulti” a bambini e adolescenti, anche sotto i 10-12 anni.

Cosa contesta l’Antitrust

Il punto centrale non è l’uso dei cosmetici in sé, ma il modo in cui vengono presentati e venduti. Secondo l’Agcom, potrebbero esserci due criticità:

  • mancherebbero avvertenze chiare sul fatto che alcuni prodotti (come sieri o creme anti-age) non sono pensati né testati per la pelle dei minori;
  • sarebbero state messe in atto strategie di marketing aggressive verso i più giovani, in particolare attraverso micro-influencer molto seguite da bambini e preadolescenti che che esorterebbero i giovani all’acquisto compulsivo di cosmetici.

Questo, per l’Autorità, rischia di configurare una pratica commerciale scorretta perché colpisce una fascia di consumatori considerata «particolarmente vulnerabile», come previsto dal Codice del consumo.

Ti potrebbe interessare

Che cos’è la cosmeticoressia

Chi si è imbattuto nei video di TikTok delle giovanissime appassionate di skincare lo sa: la cosmeticoressia è l’ossessione precoce per la cura della pelle, con routine elaborate (detersione, tonico, siero, crema, maschere) che imitano quelle degli adulti. Negli ultimi mesi il fenomeno è letteralmente esploso e gli hashtag legati alla skincare generano miliardi di visualizzazioni. Secondo diversi report internazionali (tra cui analisi di Common Sense Media e della American Academy of Dermatology), l’età media di ingresso nelle routine cosmetiche si sta abbassando rapidamente: già tra i 8 e i 12 anni i bambini sono esposti a contenuti beauty e sempre più preadolescenti (10–12 anni) chiedono prodotti come sieri e attivi anti-acne/anti-age.

@erghitagraciemom I 2 semplici step per la nostra Skin Care da preadolescenti /adolescenti, 1.Un buon detergente delicato 2.Una crema idratante (con acido ialuronico)!! Tutto il resto è eccessivo per la nostra età! Voi che ne pensate? #SkinCare #skincareroutine #pelleadolescente #adolescenti #blabcosmetics #byoma #larocheposay #rilastil #bionike #cerave #sebamed ♬ son original – 🇩🇿

I rischi per la salute (e non solo)

Le preoccupazioni dell’Antitrust trovano riscontro anche nella letteratura medica. La American Academy of Dermatology e la Società Italiana di Dermatologia (Sidemast) hanno più volte segnalato che la pelle dei bambini è più sottile e sensibile rispetto a quella degli adulti e l’uso di cosmetici non adatti potrebbe provocare irritazioni e dermatiti da contatto, alterazione della barriera cutanea, fotosensibilizzazione (in caso di acidi o retinoidi). In aggiunta, c’è poi anche un’altra questione: l’esposizione precoce a modelli estetici e routine di “perfezionamento” del corpo potrebbe avere effetti su autostima, percezione dell’immagine corpore, comportamenti d’acquisto impulsivi.

Il nodo delle micro-influencer

Uno degli elementi più delicati dell’indagine dell’Agcom riguarda il ruolo delle giovanissime micro-influencer. Molti contenuti social realizzati dalle ragazzine nascono “dal basso” e non sono spinti dai brand. Ma per l’Antitrust le aziende di cosmetici sarebbero responsabili ugualmente se traggono vantaggio da dinamiche che spingono all’acquisto soggetti giovanissimi e quindi vulnerabili.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Perché tante TikToker americane si stanno lamentando di Poste Italiane

2.

Quello che compra i pacchi Amazon a 3 euro al chilo e li rivende a 4

3.

Sciopero 27 marzo di scuola, trasporto e giornalisti. La mappa delle città con i mezzi a rischio: le fasce di garanzia e chi si ferma

4.

Manager di McDonald’s chiude due ore prima e viene licenziato. Ma il giudice gli dà ragione. Ecco perché

5.

L’Ocse taglia le stime sul Pil dell’Italia, sale l’inflazione: «Se la guerra si protrae rischi per la crescita mondiale»

leggi anche
bambini obesi rapporto 2040 allarme esperti
SALUTE

Nel 2040 fino a 220 milioni di bambini obesi nel mondo. L’allarme degli esperti: «Basta pubblicità di cibo spazzatura in tv»

Di Bruno Gaetani
giovani adolescenti rapporto save the children
ATTUALITÀ

Relazioni tossiche, alcool e violenza: il rapporto di Save The Children sugli adolescenti italiani

Di Alba Romano
arrestato tiktok
ESTERI

«La grafica crea dipendenza», l’Ue mette sotto accusa TikTok: «Il cervello va in modalità pilota automatico»

Di Anna Clarissa Mendi