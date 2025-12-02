Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Arrivano i conti Trump. L’annuncio del presidente Usa: «Mille dollari una tantum per ogni neonato americano dal 2025 al 2029»

02 Dicembre 2025 - 22:15 Alba Romano
Trump Accounts
Si tratta di trust fund interamente dedicati ai minori. Ecco come si possono chiedere e quanti versamenti si possono fare

Donald Trump ha annunciato il lancio dell’iniziativa per i primi ‘trust fund’ per i bambini americani nati dal gennaio 2025 al gennaio 2029. «I “conti Trump” saranno i primi fondi fiduciari per ogni bambino americano», ha affermato il presidente alla Casa Bianca aggiungendo che il governo federale verserà automaticamente un contributo iniziale una tantum di 1.000 dollari sui conti di «ogni neonato cittadino americano».

Cosa sono i Trump Accounts

I Trump Accounts fanno parte del pacchetto fiscale e di spesa firmato quest’estate dal presidente Trump. Si aggiungono a una vasta gamma di piani di risparmio, con agevolazioni fiscali che aiutano gli americani a far fronte ai costi dell’istruzione, dall’assistenza sanitaria alla pensione. I conti partiranno già con un saldo di mille dollari. Saldo che sta per aumentare. Michael Dell, CEO di Dell Technologies, sta contribuendo con oltre 6 miliardi di dollari al programma. «Per me, se dovessi immaginare lo scenario migliore per quei mille dollari, sarebbe quello di lasciarli sul conto IRA, dove maturerebbero interessi composti fino al mio pensionamento», ha dichiarato J. Spencer Williams, fondatore e CEO di Retirement Clearinghouse, una società di tecnologia finanziaria, in un’intervista rilasciata a USA TODAY all’inizio di quest’anno.

Come funzionano i Trump Accounts

Per avere diritto a questo particolare conto il bambino dovrà solo avere un numero di previdenza sociale. I genitori o chi ne fa le veci possono versare fino a 5.000 dollari all’anno fino al compimento dei 18 anni del minore. Un datore di lavoro può versare fino a 2.500 dollari sul limite massimo di 5.000 dollari. Gli enti statali e locali e le organizzazioni benefiche private potranno versare invece su questo tipo di conti cifre più elevate. Per ora i versamenti non saranno attivi fino a luglio 2026, perché ci sono alcuni elementi ancora da definire, secondo quanto riportano alcuni media statunitensi.

