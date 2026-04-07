Ubriaco, picchia il figlio davanti a tutti in trattoria. I clienti lo fermano. Arrestato un 40enne

L'episodio alla vigilia di Pasqua in un noto ristorante al confine tra Castel Gandolfo e Albano, vicino Roma

Aveva picchiato uno dei due figli minori davanti a tutti, in una nota trattoria sul lago di Castel Gandolfo, vicino Roma. Poi non contento stava per entrare nella sua auto, in evidente stato di ebbrezza ed è stato fermato. Un 40enne di Ciampino è stato arrestato dai poliziotti del reparto volanti del commissariato di Albano, alla vigilia di Pasqua. L’episodio, riporta oggi da Il Messaggero, è accaduto in una nota struttura ricettiva di via dei Cappuccini nel comune di Albano ma al confine con la nota località turistica. Ad allertare le forze dell’ordine il titolare della trattoria che ha assistito alla scena, mentre i clienti e dipendenti del locale sono intervenuti fin dall’inizio in difesa del bambino.

La dinamica e gli schiaffi al bimbo perché aveva fatto cadere del cibo dal piatto

Secondo quanto riporta il Messaggero attorno alle 22 l’uomo, già visibilmente ubriaco, è arrivato in tali condizioni in trattoria assieme ai suoi due bambini di 9 e 12 anni. Nel corso della serata ha sgridato in modo molto brusco uno dei suoi figli, colpendolo con due ceffoni dopo che per un paio di volte gli era caduto del cibo dal tavolo. Davanti alla scena sono intervenuti alcuni clienti e dipendenti del locale. Lui però non ci sta, decide di pagare il conto e andarsene. Alcune coppie presenti nel locale lo seguono all’esterno. Lo avvicinano anche nella zona dove era parcheggiata la sua auto e gli sconsigliano di mettersi alla guida in quelle condizioni, con tra l’altro due figli a bordo. L’uomo reagisce in modo ancora più aggressivo, così il proprietario del locale decide di chiamare la polizia. Le volanti sono intervenute subito sul posto e gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’uomo dopo una breve colluttazione. Controllati dal personale del 118, i bambini non risultavano feriti ma sicuramente erano sotto choc per la brutta serata passata.

Arrestato e processato per direttissima

Intanto l’uomo, un 40enne di Ciampino, libero professionista, è stato arrestato con l’accusa di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo alcuni familiari, intervenuti sul posto dopo l’arrivo dei soccorsi, non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Processato per direttissima, essendo incensurato è stato liberato in attesa della prossima udienza. Il tribunale dei minori, secondo quanto riporta Il Messaggero, sta valutando se ci sia stato un «abuso eccessivo dei mezzi di correzione» contro i bambini.

(Foto di Alexey Demidov su Unsplash)