Fano, accoltella i genitori e il fratello minore: fermato un ragazzo di 21 anni

I tre feriti si trovano in ospedale ad Ancona. Il padre è in condizioni molto gravi

Un 21 enne ha accoltellato durante la notte, intorno alle 4 del mattino, la madre, il padre e il fratello minore di 16 anni, nell’abitazione di famiglia a Fano, nelle Marche. Il giovane è stato poi fermato in casa e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio. Le tre persone ferite, tutte appartenenti a una famiglia d’origine bengalese, sono state trasferite in ospedale ad Ancona. Il padre del ragazzo, 46enne, si trova in gravi condizioni. Le indagini proseguono per capire la dinamica del tentato omicidio plurimo.

La dinamica

L’aggressione a coltellate è avvenuta nell’abitazione su due livelli dove abita la famiglia in Via XII Settembre, una strada a pochi passi dalla stazione di Fano. Secondo le prime informazioni, inizialmente sarebbe scoppiata una lite tra i due fratelli che è degenerata. Sarebbero intervenuti i due genitori nel tentativo di dividere i due figli ma anche loro sono stati feriti a coltellate. A dare l’allarme, secondo quanto riporta il Resto del Carlino, facendo scattare i soccorsi e l’intervento dei carabinieri sarebbe stata la madre, ferita.