In Italia muore più di un pedone al giorno, anche sulle strisce pedonali: dati in aumento rispetto al 2025

I dati del primo trimestre 2026 fotografano un'emergenza che non accenna a diminuire

In meno di 100 giorni dall’inizio del 2026 Sono già 120 i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane: il 9,4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo l’Osservatorio Asaps-Sapidata 60 pedoni investiti avevano più di 65 anni; 79 erano uomini e 41 donne. L’ultimo caso registrato è quello di Mattia Rizzetti, 16 anni, travolto mentre attraversava la strada nella notte tra sabato e domenica.

Il dato più allarmante

Il dato più allarmante è quello relativo agli incidenti avvenuti sulle strisce pedonali: 58 casi su 120 (il 48,3%) si sono verificati proprio dove c’è la segnaletica che dovrebbe “proteggere” i pedoni. In 13 casi, il responsabile è fuggito senza prestare soccorso. L’ultimo caso di pirarteria stradale si era verificato a Vicenza a fine marzo. Tra i dati ci sono anche quelli dei pedoni investiti mentre camminavano sul marciapiede.

La mappa

La regione con il maggior numero di vittime (16, di cui una a Milano) è la Lombardia, davanti a Lazio (13, di cui 6 a Roma), Piemonte (12), Veneto (12), Campania (10), Toscana (9), Liguria (8), Puglia (8), Emilia Romagna (7), Sicilia (6), Calabria (5), Umbria (4), Marche (3), Friuli Venezia Giulia (3), Abruzzo (2) e Sardegna (2).