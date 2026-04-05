Scontro in autostrada, muore bimbo di 8 anni sbalzato dalla moto: sotto shock il padre illeso

La tragedia nel pomeriggio di Pasqua sull'A21 tra Felizzano e Asti Est. Immediati ma inutili i soccorsi per il piccolo

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti.

I soccorsi e lo shock del padre

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il bambino di 8 anni non c’è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati. Il padre, rimasto fisicamente illeso, è stato assistito in stato di forte shock e trasportato all’ospedale Cardinal Massaia di Asti per ricevere supporto psicologico. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti: il traffico sul tratto interessato dall’A21 è rimasto a lungo bloccato.