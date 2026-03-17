Maxi-tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina, coinvolti 80 mezzi: «Diversi feriti» – Il video

La circolazione è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell'emergenza e l'evacuazione dei coinvolti all'interno della galleria

Maxi-tamponamento a catena sulla Messina-Palermo. Questa mattina, martedì 17 marzo, intorno alle 8.45, circa 80 veicoli – tra cui autovetture, furgoni e mezzi pesanti – si sono scontrati in un tamponamento a catena nella galleria Villafranca sull’A20, nella corsia di marcia verso il capoluogo regionale siciliano, tra Milazzo e Rometta, nel Messinese. Ci sarebbero diversi feriti. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Bloccata l’autostrada

La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno della galleria. Il personale dei vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi. Sul posto è impegnata anche la polizia per la gestione della viabilità e i rilievi personale del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte.

Foto copertina: ANSA/VVFF | Maxi tamponamento in galleria Messina-Palermo, 17 marzo 2026