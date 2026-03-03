Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
La carabiniera investita a un posto di blocco: «Non l’ho vista, avevo il vetro appannato»

03 Marzo 2026 - 09:35 Alba Romano
La ragazza si è fermata subito dopo. La militare è grave ma non in pericolo di vita

«Non l’ho vista, avevo il vetro appannato». Si è giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della polizia locale sul posto per gli accertamenti, una 22enne italiana che intorno alle 21 di ieri, al volante di una Fiat Panda, ha investito una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia in servizio a Campo di Mare per un posto di controllo. La ragazza, che ha centrato il carabiniere scelto facendola sbalzare in avanti per diversi metri, si è fermata subito dopo.

La carabiniera era in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l’ha travolta, facendola sbalzare sull’asfalto per diversi metri. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli. È grave ma non in pericolo di vita.

