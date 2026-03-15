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Maxi incidente tra quattro auto nel Bergamasco: due morti e due bambine tra i feriti. Chi sono le vittime

15 Marzo 2026 - 15:37 Alba Romano
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ambulanza 18enne investito
ambulanza 18enne investito
Le vittime sono un uomo di 38 anni, alla guida di uno dei veicoli coinvolti nello schianto, e un'anziana di 73 anni

Tragico incidente stradale a Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro auto. L’impatto si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la provinciale Rivoltana, nei pressi di un ristorante. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità. Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero un uomo di 38 anni che era alla guida di uno dei veicoli e una donna anziana di 73 anni. Nell’impatto sono rimaste ferite anche diverse persone, di cui due bambine di 5 e 6 anni.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi del 118, con diverse ambulanze e due elicotteri sanitari, oltre ai vigili del fuoco. Le operazioni di assistenza ai feriti e di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la chiusura e parziale deviazione del traffico per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

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