Maxi incidente tra quattro auto nel Bergamasco: due morti e due bambine tra i feriti. Chi sono le vittime

Le vittime sono un uomo di 38 anni, alla guida di uno dei veicoli coinvolti nello schianto, e un'anziana di 73 anni

Tragico incidente stradale a Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove due persone hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto quattro auto. L’impatto si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la provinciale Rivoltana, nei pressi di un ristorante. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità. Le vittime, secondo le prime informazioni, sarebbero un uomo di 38 anni che era alla guida di uno dei veicoli e una donna anziana di 73 anni. Nell’impatto sono rimaste ferite anche diverse persone, di cui due bambine di 5 e 6 anni.

Le operazioni di soccorso

Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi del 118, con diverse ambulanze e due elicotteri sanitari, oltre ai vigili del fuoco. Le operazioni di assistenza ai feriti e di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la chiusura e parziale deviazione del traffico per consentire le operazioni di soccorso. Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.