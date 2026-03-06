Vedono cadere banconote dal camion della frutta, nessuno lo ferma: scoppia il caos per strada nel Leccese

Il conducente del mezzo non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia senza fermarsi. Dietro di lui la ressa di persone ferme lungo la strada per raccogliere il denaro

Sorpresa questa mattina lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, dove diversi automobilisti si sono trovati davanti a numerose banconote sparse sull’asfalto. Si trattava soprattutto di tagli da cinque euro, finiti sulla carreggiata dopo essere caduti da un camion adibito alla vendita di frutta e verdura.

La coda di automobilisti per raccogliere le banconote

Il conducente del mezzo, secondo quanto ricostruito, non si sarebbe accorto di nulla e ha proseguito la marcia senza fermarsi. Nel frattempo, la scena ha attirato l’attenzione degli automobilisti di passaggio: in molti hanno accostato per raccogliere il denaro, provocando rallentamenti e una lunga coda lungo la strada. Anche nel pomeriggio, secondo alcuni testimoni, c’era ancora chi si fermava nella speranza di trovare qualche banconota rimasta sull’asfalto. Il camionista, invece, pare non si sia fatto vivo.

Foto copertina: Pixabay/Alexas Fotos