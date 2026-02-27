Arriva l’ascensore ma la cabina non c’è: il golfista Pavan cade e finisce in ospedale in Sudafrica

Sei ore di intervento e sei settimane prima di poter prendere un aereo per lui

Il golfista Andrea Pavan è in ospedale a Stellenbosh, dove doveva giocare l’Open del Sudafrica. È precipitato nel vuoto per due piani e mezzo dal vano di un ascensore. L’intervento a cui è stato sottoposto è durato 6 ore. È stato operato alla spalla (dove gli è stata applicata una placca) e alla schiena. Ora è vigile e muove le gambe, nonostante l’intorpidimento dell’anestesia. Ha parlato in video chiamata con i suoi figli.

Il racconto

Il Messaggero fa sapere che dovrà restare per sei settimane in Sud Africa per tenere sotto controllo la fase post-operatoria e affrontare una prima parte di riabilitazione. Poi potrà tornare a casa. Nelle sue condizioni è proibito affrontare l’altitudine di un volo aereo. L’incidente è avvenuto mercoledì 25 febbraio. Pavan alloggiava in una struttura privata con ascensore. È rientrato in casa per un ritardo e poi ha chiamato l’ascensore. La cabina non c’era e lui è caduto. Francesco Laporta, Matteo Manassero e Gregorio De Leo, gli altri italiani in gara, sono subito andati a trovarlo. «Sono stati momenti terribili raccontano , per fortuna ora siamo più tranquilli. Andrea è consapevole del rischio che ha corso. Lo abbiamo visto lucido e per quanto possibile sereno e questa è la cosa più importante», raccontano.

L’ascensore

Un’inchiesta appurerà le cause del mancato funzionamento dell’ascensore. Pavan ha all’attivo otto vittorie da professionista sul circuito di golf. Tra cui due sul DP World Tour (il Czech Real Masters, superando Pedraig Harrington, vincitore di tre major, e il BMW International Open), oltre ai cinque successi sul Challenge Tour. Vive in Texas con la moglie Audra e tre figli.