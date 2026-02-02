Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
Roma Est rimane senz’acqua: si rompe un tubo, allagata via Prenestina

02 Febbraio 2026 - 10:07 Alba Romano
Polizia sul posto per la messa in sicurezza e la gestione della viabilità

Alcuni palazzi nel quadrante est di Roma sono rimasti senz’acqua dopo la rottura di una tubatura. L’incidente si è verificato intorno alle 5:30 su via Prenestina, all’altezza del civico 916. Il tratto di strada, completamente allagato, è stato chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Il guasto in un edificio privato

A rimanere a secco sono diversi edifici della zona: dal Pigneto a Tor Pignattara, fino alla Rustica e Borghesiana. I tecnici solo al lavoro per riparare il guasto, che dalle prime informazioni sarebbe verificato in un edificio privato. Le pattuglie della polizia locale sono sul posto per mettere in sicurezza l’area e agevolare la viabilità.

