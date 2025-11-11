È morto Alberto Bertone, fondatore di Acqua Sant’Anna: l’addio della società

«Imprenditore visionario e coraggioso, punto di riferimento», è il cordoglio dell'azienda

È morto Alberto Bertone, il fondatore e presidente dell’azienda Acqua Sant’Anna. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e confermata dall’azienda con parole di cordoglio: «Con immenso dolore annunciamo la scomparsa di Alberto Bertone, imprenditore visionario e coraggioso, punto di riferimento per il settore e per l’intero tessuto economico e sociale del Paese», afferma la società. Sotto la sua guida, l’azienda piemontese «è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali. Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa. Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati. La Società si unisce con profonda commozione al dolore della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un percorso umano e professionale».

Chi era Alberto Bertone

Nato a Moncalieri il 16 agosto 1966 in una famiglia di industriali edili del Cuneese, Alberto Bertone era laureato in scienze politiche e padre di due figli. Aveva fondato l’azienda di imbottigliamento nel 1996 che è poi diventata leader nel settore in Italia con 20 milioni di bottiglie prodotte ogni giorno e più di 130 dipendenti nello stabilimento di Sant’Anna di Vinadio (Cuneo). Di recente, l’imprenditore aveva affrontato problemi di salute che avevano comportato il rinvio di un’udienza di un processo penale in corso, intrapreso dopo la denuncia per diffamazione di un concorrente. Nel 2016 aveva perso prematuramente la compagna Roberta Ruffino, all’età di 40 anni.