Alto Adige, valanga sopra Solda travolge un gruppo di scialpinisti: estratti due morti, si cerca un terzo disperso

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio

È di due vittime il bilancio provvisorio di una valanga che si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe coinvolto un gruppo di scialpinisti impegnati in un’escursione. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, con l’impiego di due elicotteri: uno della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Secondo le prime informazioni, una persona è stata estratta viva dalla massa di neve. Le operazioni di ricerca però non si sono concluse. In base ad alcune testimonianze, non è esclusa la presenza di un’ulteriore persona rimasta sepolta sotto una seconda valanga, scesa nelle immediate vicinanze. Per questo motivo i soccorsi proseguono senza sosta.

Nell’area sono al lavoro gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) delle stazioni di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, insieme ai soccorritori del Cnsas della Guardia di finanza. Il pericolo valanghe nella zona dell’Ortles è attualmente classificato di grado tre su cinque, definito “marcato”, a seguito delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni. In alcuni pendii e in determinate condizioni, il livello di rischio può però salire fino al grado quattro, considerato “forte”.