Boccia (Pd) a Meloni: Se Governo toglie il disturbo, le opposizioni saranno unite – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Avete detto "No" al salario minimo, avete detto "No" a Opzione Donna, avete detto "No" ai congedi paritari, avete detto "No" a Transizione 4.0, avete detto "No" alle pensioni, avete detto "No" alla restituzione del drenaggio fiscale. Presidente Meloni, tutti questi "No" — ho chiuso Presidente, tutti questi "No" avevano l'obiettivo da parte delle opposizioni di puntare sulla giustizia fiscale, che non è che una conquista collettiva. Voi non ci avete creduto. Mi creda, se lei decide di andar via, se questo Governo "toglie il disturbo", lei avrà le opposizioni unite e, con le opposizioni, almeno altri 15 milioni di italiani", così il senatore del Partito Democratico Francesco Boccia intervenuto dopo l'informativa di Meloni al Senato sull'azione del Governo. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev