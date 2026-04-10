Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 "Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di ascolto costruito insieme a voi, non non abbiamo le risposte ma le possiamo trovare insieme", lo ha detto la Ministra del Lavoro Calderone al primo Festival dell'Ascolto, in occasione della seconda Giornata nazionale dell’Ascolto dei Minori in corso all'Inps. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev