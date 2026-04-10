Trump: «In Iran ho vinto io. I Maga che mi criticano sono stupidi o pazzi» – La diretta
Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese.
«La notizia dell'arrivo della delegazione iraniana a Islamabad è falsa»
Teheran nega la notizia diffusa da alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, secondo cui la delegazione iraniana sarebbe arrivata a Islamabad in vista dei negoziati con gli Stati Uniti. «La notizia diffusa da alcuni media secondo cui la squadra negoziale iraniana sarebbe arrivata a Islamabad, in Pakistan, per negoziare con gli americani, è completamente falsa», ha dichiarato una fonte ben informata all’agenzia di stampa Tasnim. La stessa fonte, non meglio identificata, ha sottolineato che «finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi per il cessate il fuoco in Libano e il regime sionista continuerà i suoi attacchi, i negoziati saranno sospesi». La stessa linea è stata espressa ieri dal regime di Teheran.
Allerta antiaerea in tutto Israele
Allerta antiaerea in tutto Israele nelle prime ore di venerdì, comprese la zona commerciale di Tel Aviv e la città costiera meridionale di Ashdod, a seguito del lancio di razzi dal Libano riporta Afp. I continui scontri tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall’Iran, stanno mettendo a dura prova la fragile tregua raggiunta tra Stati Uniti e Iran. Israele e Hezbollah si sono scambiati ripetutamente colpi di arma da fuoco giovedì. Il Comando del Fronte Interno dell’esercito israeliano ha emesso allerte per diverse aree dopo il lancio di razzi di venerdì, tra cui la zona di Tel Aviv e le comunità meridionali lontane dal confine con il Libano. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime, ma i media israeliani hanno riferito che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato almeno un razzo in arrivo. Hezbollah ha pubblicato diverse dichiarazioni su Telegram affermando di aver lanciato tre ondate di attacchi missilistici e con droni nelle prime ore del mattino contro soldati israeliani su entrambi i lati del confine, nonché contro una città nel nord di Israele.
Trump contro il Wsj: in Iran ho vinto
«l Wall Street Journal, uno dei peggiori e più imprecisi al mondo ‘editorial boards’, ha affermato che io avrei ‘dichiarato una vittoria prematura in Iran’. In realta’, si tratta di una vittoria, e non c’è nulla di ‘prematuro’ in questo! Grazie a me, l’Iran non avrà mai un’arma nucleare e, molto presto, vedrete il petrolio ricominciare a scorrere, con o senza l’aiuto dell’Iran e, per me, non fa alcuna differenza, in entrambi i casi». Lo scrive in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Il Wall Street Journal, come al solito, finirà per rimangiarsi le proprie parole. Sono sempre pronti a criticare, ma mai ad ammettere quando hanno torto, il che succede la maggior parte delle volte!», ha aggiunto.
Trump: l'Iran sta gestendo male Hormuz
«L’Iran sta gestendo in modo pessimo, disonorevole direbbero alcuni, il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l’accordo che abbiamo». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente Usa ha messo anche in guardia l’Iran contro l’imposizione di pedaggi alle navi che intendono attraversare Hormuz. Trump, sempre su Truth, ha riportato «informazioni secondo cui l’Iran sta facendo pagare una tassa alle petroliere che attraversano lo Stretto. È nel loro interesse non farlo, e se lo stanno facendo, farebbero meglio a smetterla subito!», ha aggiunto. In un altro messaggio il tycoon ha affermato: «Molto presto vedrete il petrolio scorrere a fiumi, con o senza l’aiuto dell’Iran».
Donald Trump insulta i Maga
Donald Trump si affida a un lungo post su Truth per attaccare, anche con insulti, alcune personalità, inclusi ex Maga, molto critici nei suoi confronti. «So perché Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones mi combattono tutti da anni, specialmente per il fatto che ritengono sia una cosa meravigliosa per l’Iran – il principale Stato sponsor del terrorismo – possedere un’arma nucleare», scrive il tycoon.
«Il motivo è che hanno una cosa in comune: un QI basso. Sono persone stupide; lo sanno loro, lo sanno le loro famiglie e lo sanno anche tutti gli altri! Guardate il loro passato, guardate il loro curriculum. Non hanno le carte in regola, e non le hanno mai avute! Sono stati tutti cacciati dalla televisione, hanno perso i loro programmi e non vengono nemmeno più invitati in TV perché a nessuno importa di loro; sono dei PAZZI SCATENATI, dei GUASTAFESTE, e direbbero qualsiasi cosa pur di ottenere un po’ di pubblicità “gratuita” ed economica», ha rincarato Trump.
«Ora pensano di racimolare qualche ‘clic’ grazie ai loro podcast di terz’ordine, ma nessuno parla di loro e le loro opinioni sono l’esatto opposto di quelle del movimento MAGA», che «è d’accordo con me» e che «ha appena assegnato alla CNN un indice di gradimento del 100% per ‘TRUMP’, non certo per degli sciocchi che gesticolano a vuoto come Tucker Carlson (ex anchor di Fox News, ndr): lui non è riuscito nemmeno a finire il college, era un uomo a pezzi quando è stato licenziato da Fox e non si è più ripreso. Forse dovrebbe consultare un bravo psichiatra! O come Megyn Kelly, che mi ha rivolto in modo sgradevole la ormai celebre domanda su “solo Rosie O’Donnell” (in risposta a una domanda sui suoi insulti alle donne, ndr); o come la ‘pazza’ Candace Owens, che accusa la stimatissima First Lady francese di essere un uomo – cosa che non è affatto – e che, si spera, vincerà una grossa somma nella causa legale attualmente in corso».
O ancora Alex Jones, che di recente ha sollecitato la rimozione del tycoon ex 25 Emendamento della Costituzione Usa: «Dice alcune delle cose più stupide in assoluto e ha perso l’intera fortuna». Questi cosiddetti opinionisti «sono dei FALLITI, e lo saranno per sempre! Ora la “Fake News” CNN, il “fallimentare” New York Times e tutte le altre organizzazioni di “notizie” della Sinistra Radicale li stanno osannando», ha concluso il presidente.