Trump: «In Iran ho vinto io. I Maga che mi criticano sono stupidi o pazzi» – La diretta

Teheran: nessuna tregua finché Israele bombarda il Libano. Smentito anche l'arrivo di una delegazione a Islamabad per i negoziati

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese.