Mattarella: Alleanza Nato nell'interesse di entrambe le sponde dell'Atlantico – Il video

(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 "La Nato è nell’interesse bilaterale di entrambe le sponde dell’Atlantico. Quando nacque, ciò avvenne per contenere l’offensiva che si sviluppava nell’Unione sovietica, ma alla Nato non è stata estranea una visione sul futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una conferenza stampa con l’omologo ceco Petr Pavel al Castello di Praga, nel quadro della sua visita nella Repubblica Ceca. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev