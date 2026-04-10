Ultime notizie AvvelenamentiCrisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia Meloni
POLITICAPunti di VistaVideo

Melania Trump: Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump – Il video

10 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Washington, 09 aprile 2026 "Io non sono una vittima di Epstein.Epstein non mi ha presentato a Donald Trump. Ho incontrato mio marito per caso a una festa a New York nel 1998. Questo primo incontro con mio marito è documentato in dettaglio nel mio libro, Melania", così la First Lady Melania Trump in una dichiarazione alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 09-04-26 Melania Trump Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump SOTT 01_18.mpg

Articoli di POLITICA più letti
1.

Il Giornale, Ilaria Salis e la «casa in comune» con Ivan Bonnin

2.

Meloni in Senato: «Blocco navale contro i migranti, noi testardamente unitari con l’Occidente», Schlein: «Avete fretta di tornare all’opposizione» – I video

3.

Renzi e «le mani» su la Repubblica, l’incontro tra l’ex premier e il nuovo editore greco

4.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

5.

La Sardegna ha approvato una legge sul salario minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Cosa prevede