Melania Trump: Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 09 aprile 2026 "Io non sono una vittima di Epstein.Epstein non mi ha presentato a Donald Trump. Ho incontrato mio marito per caso a una festa a New York nel 1998. Questo primo incontro con mio marito è documentato in dettaglio nel mio libro, Melania", così la First Lady Melania Trump in una dichiarazione alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 09-04-26 Melania Trump Non sono una vittima di Epstein e lui non mi ha presentato a Donald Trump SOTT 01_18.mpg