Sopralluogo alla Torre dei Conti a Roma, stabilizzata dopo il crollo dello scorso Novembre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 La Torre dei Conti resiste e guarda al futuro. È stato effettuato un sopralluogo mercoledì mattina a Roma del Sindaco Roberto Gualtieri, del Prefetto Lamberto Giannini e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, accompagnato dal Comandante dei Vigili del Fuoco Adriano De Acutis, alla Torre dei Conti. Il monumento di epoca medievale è crollato parzialmente lo scorso 3 novembre, causando la morte di un operaio rimasto per ore sotto le macerie, Octay Stroici. L'edificio storico è oggetto da mesi dell'opera di stabilizzazione e messa in sicurezza a cura del personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, attualmente in fase di ultimazione. Vvf Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev