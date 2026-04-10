Sport Missione Comune 2026, la presentazione alla Camera con Pella e Abodi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 La presentazione di ‘Sport Missione Comune 2026’, l’iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione con Anci, per la realizzazione, riqualificazione e l’efficientamento energetico dell’impiantistica sportiva pubblica. Alla conferenza stampa hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. il presidente di ICSC Beniamino Quintieri, l’ad ICSC Antonella Baldino, il vice presidente Anci e delegato allo Sport Roberto Pella e il segretario generale dell’Associazione Veronica Nicotra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev