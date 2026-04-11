Paradosso Iran, con l’incertezza del cherosene i voli ora costano meno: con 250 euro si parte alle Maldive

Attenzione però: vale per le mete più lontane e meno a portata di mano. Sardegna e Sicilia a confronto risultano più care. L'analisi di Assoutenti

Saranno pure viaggi incerti ma quello che si sta palesando all’orizzonte è che a dispetto della crisi del cherosene negli aeroporti di mezzo mondo i biglietti aerei potrebbero costare molto meno. Secondo quanto riporta Ansa un volo da Roma per le Maldive costa 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. Un paradosso, davanti alla crisi dei carburanti, che sta avendo ricadute in tutti i settori incluso quello dei viaggi.

I cali nelle varie mete estere

È la fotografia con cui Assoutenti mostra «l’altra faccia della medaglia della crisi in Medio Oriente», non nascondendo però il rischio di un forte rialzo dei prezzi per mete che, invece, risultano più vicine e più comuni per gli italiani. Davanti agli aerei che rimangono vuoti, «gli algoritmi che regolano le tariffe sono costretti ad abbassare i prezzi», spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. Ecco perché un viaggio di sola andata per Hong Kong può costare a partire da 278 euro, 286 euro per la Malesia e 300 euro per Singapore.

Il rischio è il rialzo per mete più vicine come Grecia o Spagna

Tra maggio e giugno, per volare in Giappone o nelle Filippine costa 370 euro in media. Ad agosto i voli si rialzana, ma segnala sempre Assoutenti , i prezzi sono più bassi di quelli prenotati per le ultime festività di Pasqua per viaggiare dal nord Italia in Sicilia e Sardegna. Da Milano alle Maldive con circa 1.056 euro, partendo i primi di agosto, un calo del 28% rispetto alle tariffe applicate a marzo. Volare da Fiumicino a Capo Verde costerà 849 euro invece che 1.104 euro, con un calo del 23% rispetto a marzo. E infine un Ferragosto a Sharm el-Sheikh costa il 18% in meno, così come Zanzibar. Se però «per alcune tratte i costi dei voli scendono – sottolinea Melluso -, il rischio concreto è che nelle prossime settimane, anche a causa dei rincari del jet-fuel, le tariffe aeree per destinazioni più vicine e tipicamente estive come Grecia o Spagna subiscano un rialzo».