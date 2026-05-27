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Il Foglio: Mario Sechi via da Libero, si prepara Alessandro Sallusti

27 Maggio 2026 - 09:50 Alba Romano
Il valzer delle poltrone dei giornali di centrodestra ricomincia
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Mario Sechi potrebbe lasciare a breve la direzione di Libero. Dove tornerebbe Alessandro Sallusti. Il Foglio racconta che gli Angelucci, editori di Libero, Giornale e Tempo, vogliono richiamare il direttore dopo l’arrivo di Sechi nel 2023 in seguito all’esperienza di portavoce di Giorgia Meloni. È da un po’ che sui giornali dell’area culturale di centrodestra si scambiano i direttori. Sallusti era passato da Libero al Giornale, per poi essere sostituito da Tommaso Cerno, che stava a Il Tempo. Poi Sallusti ha lasciato il giornale per firmare un contratto con Politico Quotidiano, il giornale online di Nicola Porro. Continuando a scrivere su La Verità di Maurizio Belpietro. Oggi è in corsa anche per una trasmissione Mediaset.

Il gioco delle carte troverebbe però uno scontento Sechi. Lodato da Antonio Polito, stimato da Meloni, tanto da chiamarlo a Palazzo Chigi, è molto amato da Fazzolari, da FdI, è ospite su La7. Antonio Angelucci, proprietario di Libero, è deputato della Lega, e la Lega ha lamentato nei mesi scorsi un trattamento non favorevole sui giornali del gruppo.

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