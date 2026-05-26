«Hanno rovinato la Ferrari…», la satira al veleno sulla Luce tutta elettrica. Com’è nata l’idea col designer ex Apple: la scena comica con l’AI – Il video

È la satira dei creator americani di Angeles Death Highway ad abbattersi sulla nuova Ferrari Luce. Il video fatto con l’AI e pubblicato sui loro canali è un dialogo surreale tra l’ex designer della Apple, Jony Ive, che ha realmente disegnato la prima full eletric di Maranello, e l’ad Benedetto Vigna. La scena iniziale è all’esterno dello stabilimento, con i dipendenti che guardano la nuova arrivata un po’ straniti. Un anziano addirittura piange: «Hanno rovinato la Ferrari». Finché non interviene il personaggio che interpreta Vigna: «Ragazzi, per favore calmatevi: continueremo comunque a fregare i clienti».

Stacco di inquadratura e ci si trova davanti a Jony Ive che, con il solito finto stile minimalista, illustra quella che chiama chiaro e tondo la «nuova Apple car». E in sottofondo si sente urlare il regista: «Taglia! Tu ora lavori per la Ferrari». Certo il dubbio che resta che si possa trattare di un lavoro riciclato. Su questo gioca il personaggio di Ive: «Così gli italiani mi hanno chiesto di progettare l’auto per loro. Stavo già lavorando a un’auto con il mio vecchio lavoro. Quindi in pratica ho solo consegnato questo pezzo di mer… e aspetta di sentire il prezzo».