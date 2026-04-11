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'Giù le mani da Cuba socialista', il coro alla manifestazione pro Cuba a Roma – Il video

11 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 Si è svolto a Roma, presso il Colosseo, la manifestazione nazionale indetta dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con la partecipazione di Cgil, sotto lo slogan «Cuba non è una minaccia». L'iniziativa nasce come risposta all'aggravarsi della crisi socio-economica sull'isola, imputata dai promotori all'inasprimento dell'embargo statunitense (bloqueo) e alle restrizioni sulle forniture energetiche. Durante il corteo è partito il coro 'Giù le mani da Cuba socialista'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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