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Conte su voto in Ungheria: Linea politica di estrema destra ne esce sconfitta – Il video

13 Aprile 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 "Grande sconfitta per tutti coloro che da Netanyahu a Salvini a Meloni che hanno inteso scendere in campo per cercare di perpetuare il Governo orbaniano. Sono usciti tutti sconfitti e la linea politica estremista di destra ne esce sconfitta", così Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro 'Una nuova primavera' al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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