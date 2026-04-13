Conte su voto in Ungheria: Linea politica di estrema destra ne esce sconfitta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2026 "Grande sconfitta per tutti coloro che da Netanyahu a Salvini a Meloni che hanno inteso scendere in campo per cercare di perpetuare il Governo orbaniano. Sono usciti tutti sconfitti e la linea politica estremista di destra ne esce sconfitta", così Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro 'Una nuova primavera' al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev