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Lorenzo Fontana a Vinitaly: Da Verona un appello al mondo per la pace e la diplomazia – Il video

13 Aprile 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Dal palco del Vinitaly rilancio un appello alla pace, nel solco delle parole di Papa Leone XIV e del Presidente Mattarella. I conflitti minano le relazioni, colpiscono l'economia e alimentano nuove povertà. La guerra non offre soluzioni. Ne ho parlato in questi giorni anche con lo Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Mike Johnson. Vinitaly è luogo di incontri, di relazioni. Le relazioni creano diplomazia e la diplomazia crea la pace. Tutti dobbiamo lavorare per questo". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in apertura dell'edizione 2026 del Vinitaly a Veronafiere. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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