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«Stai facendo secco un altro vecchio?». I messaggi della compagna di Spadino all’autista di ambulanze accusato di sei omicidi

13 Aprile 2026 - 12:51 Alba Romano
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luca spada
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La chat a fine giornata: «Hai fatto due morti? Bravo». La donna non è indagata. Ecco come quelle conversazioni sono state intese nell'ordinanza del Gip

Figura anche la compagna di Spadino, autista dell’ambulanza arrestato a Forlì con l’accusa di aver ucciso sei anziani, nelle intercettazioni che inchiodano il compagno. Non è indagata. Con Luca Spada ha avuto un bambino pochi mesi prima dell’arresto. L’uomo viene intercettato a indagini in corso, quando i decessi nelle sue corse in ambulanza aumentavano, ma ai tempi era un insospettabile.

«Hai fatto due morti? Bravo»

Repubblica riporta una telefonata agli atti degli inquirenti. Risale al 31 ottobre, alle 8.35 di mattina e dura poco più di due minuti. Spadino chiama Elena e lei gli chiede: «Stai facendo secco un altro vecchio?». Al che lui replica: «No sono qui con R. che dobbiamo prendere una vecchia per Ravenna. Un’ Alibabà per Ravenna dobbiamo prendere». Poi un altro scambio di messaggi, del giorno dopo. Spadino è a fine turno. «Tutto ok? Hai lavorato?», gli chiede lei. Lui: «Sì, G. oggi ha fatto due morti». Lei aggiunge: «Hai fatto due morti? Bravo». «No, io no. G. ho detto», puntualizza Spadino. E la compagna insiste: «Ah, bene, gli hai lasciato il biglietto da visita?». Si presume che i morti e il biglietto da visita siano relativi all’agenzia funebre. «No, li ha fatti lui, non li ho mica fatti io», aggiunge lui. Il 2 novembre Spada scrive ad Elena di essere impegnato «con un cadavere a Meldola da portare a Forlì».

I morti della compagna di Spadino e come sarebbero stati intesi dalla Gip

Secondo la gip, l’indagato «fa chiaramente riferimento ai contatti lavorativi intrattenuti con i titolari di agenzie funebri». Si tratta dell’agenzia Romagna, di Meldola, nel cui organico non figurano dipendenti e che negano ogni coinvolgimento nella vicenda. La titolare ai giornalisti ha parlato solo di mera amicizia con Spadino. Starebbe valutando se costituirsi anche parte civile nel processo.

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