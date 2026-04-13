Parole Trump su Papa, Tajani: Leone è uomo forte, grandissimo rispetto per lui – Il video

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "Io nutro grandissimo rispetto nei confronti del Santo Padre. Un uomo forte, determinato, che parla di fede, parla di pace fin dal giorno in cui è stato eletto Papa. Credo e condivido profondamente il suo pensiero, lo dico da cristiano, quando dice che la pace è un fatto che riguarda ciascuno di noi, l’impegno di ciascuno di noi", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Beirut. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev