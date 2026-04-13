Cosa è la scia luminosa apparsa all’alba sui cieli di Campania e Puglia – Il video

L'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha risolto un giallo diventato virale sui social

L’attività di osservazione svolta dall’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, sulla scorta delle immagini registrate, fa chiarezza sulla scia di fuoco avvistata poco prima dell’alba nei cieli di Campania e Puglia. A disintegrarsi nell’atmosfera, causando il bagliore che ha catturato l’attenzione di tanti, è stato un razzo satellitare di quelli utilizzati per trasportare i satelliti nello spazio. Una volta a contatto con l’atmosfera, il vettore si è incendiato disgregandosi in tanti frammenti. Un fenomeno – spiegano gli esperti – molto scenografico ma non pericoloso per chi sta sulla Terra. I frammenti che cadono al suolo sono molto piccoli.