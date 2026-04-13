Tajani a Beirut: A Israele chiediamo stop attacchi a civili e a militari Unifil – Il video

(Agenzia Vista) Beirut, 13 aprile 2026 "A Israele chiediamo che non ci siano più attacchi contro la popolazione civile libanese, che sia garantita la loro sicurezza e incolumità, così come chiediamo che sia garantita la sicurezza e l’incolumità dei militari italiani che fanno parte del contingente Unifil”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa a Beirut dopo l'incontro con il presidente libanese Joseph Aoun. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev