Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
POLITICAPunti di VistaVideo

ARCHIVIO Meloni, Italia alleata degli Usa e le formiche. La domanda di Vista a Trump nel 2025 – Il video

14 Aprile 2026 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 “L’Italia sarà il nostro miglior alleato? Certamente, se resterà premier Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro”. Così il Presidente Usa Donald Trump dopo il vertice con la premier italiana Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dell'Agenzia Vista, che citava anche le formiche durante la visita dell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social

2.

Cacciamine italiane nel Golfo, l’offerta di Trump che imbarazza Meloni

3.

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»

4.

Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video

5.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani