ARCHIVIO Meloni, Italia alleata degli Usa e le formiche. La domanda di Vista a Trump nel 2025 – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 “L’Italia sarà il nostro miglior alleato? Certamente, se resterà premier Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro”. Così il Presidente Usa Donald Trump dopo il vertice con la premier italiana Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda dell'Agenzia Vista, che citava anche le formiche durante la visita dell'aprile 2025. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev