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Crisi Iran, Meloni: Urgente revisione e sospensione Ets – Il video

14 Aprile 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 Continueremo a chiedere in Europa di sospendere temporaneamente l'applicazione dell'Ets alla produzione di elettricità da fonti termiche, cioè dal termoelettrico. Si tratta di un provvedimento straordinario e urgente che serve subito, e almeno fino a quando i prezzi globali delle fonti energetiche fossili non torneranno sui livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente". Lo ha affermato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Vinitaly. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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