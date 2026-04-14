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Roma, incendio al campo rom di via dei Gordiani dopo una lite tra famiglie rivali

14 Aprile 2026 - 10:13 Alba Romano
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campo rom via dei gordiani roma
campo rom via dei gordiani roma
I responsabili hanno tentato di fuggire ma sono stati accerchiati e hanno rischiato il linciaggio

Nella notte al campo rom in via dei Gordiani a Roma al culmine di una lite scoppiata tra famiglie rivali, è stato appiccato un incendio che ha distrutto tre baracche, la numero 7, la 12 e la 13. In quattro, ritenuti gli autori del rogo, hanno tentato di fuggire investendo una donna e un poliziotto sul posto. Accerchiati e aggrediti dagli abitanti del campo, i quattro sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, sul posto insieme alla Polizia Locale, che hanno allontanato tutti per le fiamme già altissime.

Cento le persone evacuate. Non si registrano feriti gravi. Solo la donna, travolta dall’auto in fuga, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Casilino. I quattro arrestati devono rispondere di incendio doloso e lesioni nei confronti dei passanti, degli operatori della Polizia di Stato e dell’autoradio di Porta Maggiore.

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