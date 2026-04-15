La chef “professionista” che preparava deliziosi spaghetti alle benzodiazepine

...e poi rapinava la vittima addormentata. I carabinieri l'hanno arrestata insieme a un complice ad Alessandria

In un sito di incontri si presentava come Francesca, chef professionale in grado di preparare cene di alto livello. Ma quando si è messa ai fornelli in casa del cliente 68enne a Venaria Reale gli spaghetti erano un po’ indigesti: li aveva conditi con le benzodiazepine. Lui però non deve essersene accorto fino a quando non ha scoperto di essere stato derubato di un orologio, 10mila euro, documenti e carte di credito. Il personale del 118 l’ha trovato in camera da letto narcotizzato e ha chiamato i carabinieri. Che hanno arrestato una coppia residente nell’Alessandrino, lei 49 anni e il compagno di 63.

Gli spaghetti alle benzodiazepine

Gli investigatori hanno fatto analizzare la pentola e sono emerse le tracce di benzodiazepine. È stata questa correlazione, unita al fatto che la donna si vantava sul web di essere una chef di alta categoria, che ha permesso agli investigatori di ricostruire l’accaduto. Le telecamere della zona e il tracciamento dei pagamenti effettuati in vari negozi sono poi serviti ad accertare la complicità del compagno. Le perquisizioni domiciliari hanno permesso ai carabinieri del nucleo operativo di Venaria di recuperare 8 mila euro in contanti, farmaci psicotropi (che il compagno si occupava di reperire), i beni sottratti alla vittima e telefoni fittizi intestati a un prestanome per eludere i controlli. Oltre a un manoscritto contenente un vero e proprio elenco mirato di bersagli.

La sedia a rotelle

L’analisi dei sistemi di videosorveglianza, inoltre, ha permesso di smentire le condizioni di salute della donna, a suo dire affetta da una invalidante malattia che l’ha ridotta in sedie a rotelle: un quadro clinico grave, smascherato dalle telecamere che l’hanno invece ripresa mentre, dopo la rapina, scappava a piedi con la refurtiva.