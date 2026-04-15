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Cagliari, badante precipita dal terzo piano e muore. Indagato l’anziano che viveva con lei

15 Aprile 2026 - 22:01 Alba Romano
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cagliari badante
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Sarebbe stato lui ad allertare i carabinieri. In casa tracce di sangue

Florea Florina, 66enne di origini romene, è morta precipitando dal terzo piano della palazzina dove lavorava, a Selargius (Cagliari). Per la sua morte è indagato per femminicidio M.P., 87 anni. La donna lavorava per lui come badante. La finestra da cui sarebbe precipitata è piuttosto bassa e in casa sono state trovate delle tracce di sangue.

Non si esclude nessuna pista

A chiamare i carabinieri ieri sera sarebbe stato proprio Pinna. L’uomo, che ha già nominato un suo legale, è iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto, per consentire agli investigatori dell’Arma e alla procura di effettuare tutti gli accertamenti. La casa in via Logudoro è sotto sequestro. Nessuna ipotesi è stata esclusa: suicidio, incidente o omicidio. Si attende l’autopsia che sarà effettuata dal medico legale Roberto Demontis, nominato dalla pm Rita Cariello.

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