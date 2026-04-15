Mattarella agli studenti di giornalismo: «Facciamo un maxi selfie» – Il video
«Un maxi selfie facciamo», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti delle scuole di giornalismo delle Università di Torino, della Luiss di Roma, della Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma che sono stati ricevuti al Quirinale per un confronto sul ruolo dell’informazione. «Credetemi ragazzi: l’autoironia è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un po’ di uso anche in piccole dosi il mondo ne avrebbe grande giovamento e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo».
Video: Zetaluiss
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