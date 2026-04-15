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Mattarella agli studenti di giornalismo: «Facciamo un maxi selfie» – Il video

15 Aprile 2026 - 18:57 Alba Romano
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«Un maxi selfie facciamo», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti delle scuole di giornalismo delle Università di Torino, della Luiss di Roma, della Cattolica di Milano e della Lumsa di Roma che sono stati ricevuti al Quirinale per un confronto sul ruolo dell’informazione. «Credetemi ragazzi: l’autoironia è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un po’ di uso anche in piccole dosi il mondo ne avrebbe grande giovamento e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo».

Video: Zetaluiss

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