Mattarella elogia il Papa e critica (senza mai citarlo) Trump: «Il potere può inebriare, far perdere l’equilibrio. Serve autoironia» – Il video

Il presidente della Repubblica durante l’incontro al Quirinale con gli studenti delle scuole di giornalismo: «Il Pontefice mette in guardia dal rischio dell'autoesaltazione»

«Il potere può inebriare e far perdere l’equilibrio». Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale ottanta studenti delle scuole di giornalismo, elogia Papa Leone XIV e, senza citarlo direttamente, rivolge una critica a Trump. «Se i potenti della Terra facessero un po’ di uso dell’autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe beneficio e loro eviterebbero difficoltà e situazioni di imbarazzo». Nel suo intervento, il presidente della Repubblica richiama il discorso del pontefice di oggi, anch’esso rivolto, senza nominarlo esplicitamente, al leader statunitense. «Venendo qui dal mio studio – ha esordito a sorpresa il capo dello Stato nel Salone delle Feste – ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all’Accademia delle Scienze. Un messaggio splendido sul potere, che conferma ancora una volta il debito di riconoscenza che il mondo deve al Pontefice. Un intervento che – aggiunge con un velo di malizia – mette in guardia dal rischio dell’autoesaltazione».

Il riferimento all’intelligenza artificiale

Da poco sui media erano apparse le dure dichiarazioni di Trump contro Giorgia Meloni, il suo governo e l’Italia. Parole che il presidente della Repubblica avrà avuto sotto gli occhi, accanto a quelle del Papa. Mattarella ha poi riservato un passaggio sulla vigilanza Rai – «inaccettabile che dopo un anno non sia in grado di esercitare i suoi compiti» – e un richiamo all’intelligenza artificiale e al rischio che questo strumento finisca nelle mani di pochi, ricchissimi soggetti. «L’Intelligenza artificiale sta conquistando un ruolo sempre più diffuso se non addirittura egemone nella nostra esistenza: occorre un’adeguata consapevolezza morale per rendere possibile il suo uso, con una definizione di regole, come quelle dell’Unione europea, per un governo dell’Ia senza che essa si trasformi in strumento di dominio dei giganti della tecnologia che pretendono di sostituirsi agli stati sovrani e all’ordinamento internazionale», ha dichiarato.

«Il potere può inebriare e far perdere l’equilibrio»

Big Tech americane, vicinissime al potere, allergiche alle regole che attualmente solo l’Europa sembra volere. Il potere ubriaca, anzi «inebria», sottolinea ancora il presidente cercando di spiegare come ci si può difendere da questa droga: «In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere. Io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, con l’equilibrio tra i poteri e la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali; il secondo è la coscienza personale, individuale dove un’alta capacità di autoironia è preziosa», ha concluso Mattarella.

Foto copertina: ANSA/ FRANCESCO AMMENDOLA | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro con una delegazione di studenti di scuole di giornalismo, Roma, 14 aprile 2026