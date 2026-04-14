Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIVViktor Orbán
POLITICADonald TrumpItaliaPapa Leone XIVSergio MattarellaUSAVaticanoVideo

Mattarella elogia il Papa e critica (senza mai citarlo) Trump: «Il potere può inebriare, far perdere l’equilibrio. Serve autoironia» – Il video

14 Aprile 2026 - 21:56 Anna Clarissa Mendi
embed
matterella-elogia-papa-critica-trump
matterella-elogia-papa-critica-trump
Il presidente della Repubblica durante l’incontro al Quirinale con gli studenti delle scuole di giornalismo: «Il Pontefice mette in guardia dal rischio dell'autoesaltazione»

«Il potere può inebriare e far perdere l’equilibrio». Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale ottanta studenti delle scuole di giornalismo, elogia Papa Leone XIV e, senza citarlo direttamente, rivolge una critica a Trump. «Se i potenti della Terra facessero un po’ di uso dell’autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe beneficio e loro eviterebbero difficoltà e situazioni di imbarazzo». Nel suo intervento, il presidente della Repubblica richiama il discorso del pontefice di oggi, anch’esso rivolto, senza nominarlo esplicitamente, al leader statunitense. «Venendo qui dal mio studio – ha esordito a sorpresa il capo dello Stato nel Salone delle Feste – ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all’Accademia delle Scienze. Un messaggio splendido sul potere, che conferma ancora una volta il debito di riconoscenza che il mondo deve al Pontefice. Un intervento che – aggiunge con un velo di malizia – mette in guardia dal rischio dell’autoesaltazione».

Il riferimento all’intelligenza artificiale

Da poco sui media erano apparse le dure dichiarazioni di Trump contro Giorgia Meloni, il suo governo e l’Italia. Parole che il presidente della Repubblica avrà avuto sotto gli occhi, accanto a quelle del Papa. Mattarella ha poi riservato un passaggio sulla vigilanza Rai – «inaccettabile che dopo un anno non sia in grado di esercitare i suoi compiti» – e un richiamo all’intelligenza artificiale e al rischio che questo strumento finisca nelle mani di pochi, ricchissimi soggetti. «L’Intelligenza artificiale sta conquistando un ruolo sempre più diffuso se non addirittura egemone nella nostra esistenza: occorre un’adeguata consapevolezza morale per rendere possibile il suo uso, con una definizione di regole, come quelle dell’Unione europea, per un governo dell’Ia senza che essa si trasformi in strumento di dominio dei giganti della tecnologia che pretendono di sostituirsi agli stati sovrani e all’ordinamento internazionale», ha dichiarato.

«Il potere può inebriare e far perdere l’equilibrio»

Big Tech americane, vicinissime al potere, allergiche alle regole che attualmente solo l’Europa sembra volere. Il potere ubriaca, anzi «inebria», sottolinea ancora il presidente cercando di spiegare come ci si può difendere da questa droga: «In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere. Io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, con l’equilibrio tra i poteri e la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali; il secondo è la coscienza personale, individuale dove un’alta capacità di autoironia è preziosa», ha concluso Mattarella.

Ti potrebbe interessare

Foto copertina: ANSA/ FRANCESCO AMMENDOLA | Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un incontro con una delegazione di studenti di scuole di giornalismo, Roma, 14 aprile 2026

Articoli di POLITICA più letti
1.

«Pensavo che il senso fosse chiaro…», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social

2.

Cacciamine italiane nel Golfo, l’offerta di Trump che imbarazza Meloni

3.

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»

4.

Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video

5.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani

leggi anche
papa leone donald trump giorgia meloni sergio mattarella matteo salvini
ESTERI

Trump contro Papa, Mattarella e Meloni ringraziano il pontefice per il messaggio di pace. Salvini critica il presidente Usa

Di Alba Romano
nicole minetti grazia
ATTUALITÀ

Nicole Minetti è stata graziata da Mattarella. La scelta sulla condanna del processo Ruby bis. «Ecco perché la abbiamo concessa»

Di Stefania Carboni
SPORT

Sorpresa, allo stadio spunta Mattarella: la reazione dei tifosi e l’«assist» al Palermo (che ora sogna la Serie A) – Il video

Di Alba Romano
Daniela Santanchè e Giorgia Meloni
POLITICA

A Giorgia Meloni l’interim del Turismo, la firma di Mattarella. Dalla premier il messaggio per Daniela Santanchè

Di Giovanni Ruggiero
mattarella iran
POLITICA

Mattarella: «No all’uso della forza fuori da regole internazionali. L’Europa dica no alla guerra»

Di Stefania Carboni