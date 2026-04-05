Sorpresa, allo stadio spunta Mattarella: la reazione dei tifosi e l’«assist» al Palermo (che ora sogna la Serie A) – Il video

Il capo dello Stato in tribuna vip per la sfida all'Avellino. I rosanero vincono 2-0 e sperano nella promozione dalla B

Un ospite a sorpresa è spuntato nel pomeriggio di Pasqua allo stadio di Palermo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, 84 anni, si trova nel capoluogo siciliano per la Pasqua e ne ha approfittato per dare il suo sostegno dalla tribuna vip ai rosanero, in corsa per la promozione in Serie A. Arrivato alla “Favorita” poco prima del fischio d’inizio del match contro l’Avellino, Mattarella è stato accolto dal lungo applauso dei tifosi, e in tribuna, tra gli altri, dal presidente del club Dario Mirri e dal sindaco di Roberto Lagalla. Ospite d’eccezione, certo, il capo dello Stato. Per Mattarella però non è la prima volta in questo campionato di Serie B allo stadio di Palermo: ci era già stato il 30 agosto scorso per la sfida d’inizio stagione contro il Frosinone. Allora finì in uno scialbo 0-0. Questa volta invece Mattarella ha decisamente portato fortuna ai rosanero.

La vittoria e la corsa alla promozione

Con un gol per tempo, Palumbo e Ranocchia hanno infatti sigillato una preziosa vittoria per 2-0 contro l’Avellino. Complice anche l’inferiorità numerica per oltre un tempo degli irpini dopo il doppio giallo a Izzo. Preziosa vittoria perché in gioco, oltre alla bella figura davanti all’amato capo dello Stato, c’è il ritorno in Serie A. Dopo 33 giornate ora il Palermo è quarto, appena un punto dietro al Monza. Che però deve ancora giocare, così come la capolista Venezia (il giorno di Pasquetta). E tra una settimana i rosanero un pezzo di stagione se lo giocano nella sfida diretta contro il Frosinone, ora secondo. Mattarella, anche se da lontano, accompagnerà gli ultimi sforzi di stagione.