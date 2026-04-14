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Papa Leone XIV: «Dio è straziato dalla guerre, non sta con i prepotenti». Il nuovo messaggio, senza citare Trump

14 Aprile 2026 - 13:39 Stefania Carboni
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papa leone XIV
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Le parole del Pontefice durante il viaggio in Algeria. Stamane il messaggio alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali: «La democrazia senza legge morale è tirannia»

Nonostante le tensioni di ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Papa Leone torna sui conflitti che affliggono il mondo, in particolare il Golfo. «Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d’amore e di pace, giorno per giorno», ha detto lodando quanto si fa invece nella Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria, che accoglie cristiani e musulmani. «Vedendo una casa come questa, dove si cerca di vivere insieme nella fraternità» Dio può «pensare: allora c’è speranza», ha dichiarato.

Il Papa contro la «tirannia delle élite economiche e tecnologiche»

Poco fa il Pontefice ha inoltrato un messaggio alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, dal profondo significato politico. «La concezione del potere legittimo trova una delle sue massime espressioni nell’autentica democrazia – recita la lettera – lungi dall’essere una mera procedura, la democrazia riconosce la dignità di ogni persona». «Tuttavia, rimane sana solo quando è radicata nella legge morale e in una vera visione della persona umana. In mancanza di questo fondamento, rischia di trasformarsi in una tirannia maggioritaria o in una maschera per il dominio delle élite economiche e tecnologiche», ha dichiarato il Pontefice.

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