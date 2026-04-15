Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniPapa Leone XIV
ATTUALITÀFoggiaInchiesteOmicidiPugliaRaiTvVideo

Dino Carta, l’audio choc prima dell’omicidio. La frase al killer: «Ma che fai? Mi spari?» – Il video

15 Aprile 2026 - 18:21 Stefania Carboni
embed
dino carta omicidio
dino carta omicidio
Il 42enne, personal trainer, è stato ucciso nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia, mentre portava a spasso il cane sotto casa

«Ma che fai? Mi spari?». Sarebbero queste le ultime parole di Annibale Carta, detto Dino, il 42enne ucciso nella serata di lunedì 13 aprile a Foggia, mentre portava a spasso il cane sotto casa. A rivelarlo è la trasmissione Ore14, che ha dato notizia di un audio ripreso da un circuito di video sorveglianza di un condominio, situato a circa trenta metri dal luogo dell’agguato, in via Caracciolo. Stando a quanto emerso dalle indagini, il killer del personal trainer, si sarebbe allontanato con una bicicletta. La procura di Foggia indaga a tutto campo ma per ora non ci sarebbero ancora indagati.

L’audio: «No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro»

In base all’audio diffuso dalla trasmissione Rai ci sarebbe stato un diverbio tra Dino e il killer. Probabilmente a causa del cane, ma ancora non è chiaro l’esatto movente. Prima di essere ucciso, Carta avrebbe pronunciato diverse frasi, in un dialogo fatto di tensioni. «Capisci, se cambi idea ti ammazzo?», avrebbe detto l’interlocutore. Poco dopo c’è la reazione incredula del 42enne: «Ma che fai? Mi spari?». Subito dopo si sentono chiaramente i quattro colpi di pistola. E la frase terrorizzata: «No, non ti vengo a disturbare mai più, te lo giuro». Dino Carta sarebbe stato freddato alle spalle con dei colpi sparati da una pistola di piccolo calibro. Gli inquirenti escludono la pista della criminalità organizzata: Carta era inoltre incensurato.

La vittima, Dino Carta

La procura: le voci vanno verificate

Sull’audio diffuso, le cui voci sono ancora da verificare, è intervenuto  il procuratore capo di Foggia Enrico Infante. «C’è un audio andato in onda questo pomeriggio in tv, di cui non abbiamo parlato noi.  Facile mandarlo in onda e commentarlo ma banalmente abbiamo bisogno, ad esempio, di una consulenza fonica per capire le voci. Questo vale anche per filmati o video analoghi. Occorrono le verifiche e i riscontri. Purtroppo, mi rendo conto, i tempi delle investigazioni non sono quelli di una opinione pubblica allarmata e anche dei media che sono preoccupati e che vorrebbero avere risposte in tempo reale ma questo purtroppo non può essere. L’impegno è massimo. Tutti avvertono la peculiarità e la drammaticità di questo caso, una persona normale e perbene uccisa sotto casa sua. Comprendo benissimo la preoccupazione dell’opinione pubblica e la dinamica dei mezzi di informazione».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il padre di uno degli accusati dell’omicidio di Massa: «Sono stati aggrediti, è partita una testata»

2.

Mamma e figlia morte avvelenate dalla ricina, arriva l’esito delle analisi su Gianni Di Vita: «Negativo»

3.

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a Massa

4.

La guerra rovina pure la pausa pranzo, il caso della trattoria milanese che alza i prezzi: «Colpa degli aumenti di materie prime e bollette»

5.

«Stai facendo secco un altro vecchio?». I messaggi della compagna di Spadino all’autista di ambulanze accusato di sei omicidi

leggi anche
Giacomo Bongiorni
ATTUALITÀ

Giacomo Bongiorni «ha colpito per primo», parlano i due maggiorenni arrestati: la «bottiglia caduta», la testata e il calcio «ma non per ucciderlo»

Di Giovanni Ruggiero
banda della magliana
ATTUALITÀ

L’ex Banda della Magliana che spacciava per il clan Senese tra Trastevere e Testaccio

Di Alessandro D’Amato
SPAGHETTI BENZODIAZEPINE
ATTUALITÀ

La chef “professionista” che preparava deliziosi spaghetti alle benzodiazepine

Di Alba Romano