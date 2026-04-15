H&M chiude 160 negozi: la scelta per la concorrenza spietata nella fast fashion, ora sempre più solo on line

La decisione tocca anche i punti vendita italiani: ecco quali

Il colosso svedese H&M ha annunciato la chiusura di circa 160 negozi nel corso del 2026. Una scelta dettata dal cambiamento nel settore della fast fashion, sempre più cannibalizzato dall’e-commerce esclusivo, con concorrenti agguerriti. Il gigante dell’abbigliamento da tempo punta sulla sua piattaforma on line di vendita, integrata ai punti vendita fisici. La società ha dichiarato che la fase di chiusura di alcuni store sarà comunque affrontata con responsabilità.

Quali sono i punti vendita che H&M chiuderà in Italia

Nel primo trimestre H&M ha subito un calo delle vendite del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A marzo ha registrato un lieve recupero, con un +1% a valuta costante. Un piccolo segnale, ma la tendenza è comunque negativa. Per quanto riguarda l’Italia, riferisce il Corriere della Sera, tra le chiusure previste c’è quella dello store di Roma Tuscolana, che interessa 17 lavoratori a tempo indeterminato, e che dovrebbe chiudere dal 10 maggio.

(Foto di Sei su Unsplash)



