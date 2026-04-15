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Meloni: Instabilità geopolitica sta diventando la nuova normalità – Il video

15 Aprile 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "L'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità. Uno scenario che disorienta, può spaventare. Ma in momenti come questi si capisce come l'amicizia tra popoli fratelli che si sono dati una mano faccia la differenza", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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