Milano troppo cara? Per la Design Week la nuova frontiera è dormire a Torino: ecco quanto si risparmia – Il video

Il caro-alberghi spinge visitatori, studi di architettura e aziende verso il capoluogo piemontese. Grazie alla facilità di collegamento tra le due città e a pacchetti integrati, Torino si trasforma nella "camera da letto" del Salone del Mobile

Il biglietto da visita della Design Week milanese non è più solo una sedia d’autore o un’installazione d’avanguardia, ma il conto dell’albergo. Per molti visitatori, professionisti e aziende internazionali, l’edizione di quest’anno ha confermato un nuovo standard logistico: l’appuntamento è a Milano, ma il risveglio è a Torino. Con i prezzi delle camere che nel capoluogo lombardo sfondano agevolmente la barriera dei 700 euro a notte per un albergo a 4 stelle, la “decentralizzazione” non è più una scelta di nicchia, ma una strategia di sopravvivenza economica.

Il paradosso dei prezzi

I numeri parlano chiaro. Durante i giorni del Salone del Mobile, i prezzi degli hotel meneghini subiscono un’impennata verticale, come spesso accade nelle settimane in cui si concentrano i grandi eventi (un altro esempio è durante la Fashion Week). Una camera in un hotel a quattro stelle può facilmente sfondare il tetto dei 700 euro a notte. Salvo però poi, solo trenta giorni dopo, tornare a costarne meno della metà. Certo, soluzioni meno “lussuose” si trovano ma, guardando a Milano e dintorni, subiscono comunque la stessa sorte. In questo scenario, Torino diventa l’alternativa conveniente. Con una media annuale che si attesta intorno ai 150-170 euro a notte, il risparmio è talmente netto da coprire abbondantemente i costi del trasporto ferroviario, garantendo comunque un’esperienza di soggiorno di alto livello a una frazione del prezzo milanese.

L’aiuto dell’Alta Velocità e il precedente dell’Expo 2015

A contribuire a questa migrazione c’è l’Alta Velocità. Torino e Milano distano ormai poco meno di un’ora di treno. Un tempo di percorrenza che, paradossalmente, è spesso inferiore a quello necessario per attraversare Milano da un capo all’altro con i mezzi pubblici nei giorni di massimo affollamento del Salone. Ma questo fenomeno non è la prima volta che accade: il precedente storico risale all’Expo 2015, quando molti gruppi turistici scelsero la città sabauda come base logistica. Con la differenza che oggi la tendenza si è strutturata, diventando un modello di business.

Cosa ha fatto la Camera di commercio torinese

A intercettare questo trend è la Camera di commercio di Torino, attraverso la piattaforma MiTo design connections (sviluppata dalla società Yeg), che ha trasformato quella che era una necessità in un servizio organizzato. Dalla piattaforma arrivano richieste da studi di architettura e design internazionali provenienti da Belgio, Germania e Brasile, che non cercano solo una stanza, ma soluzioni “chiavi in mano”. Le richieste gestite spaziano dall’organizzazione di soggiorni di gruppo per interi staff professionali — con pacchetti che arrivano a coprire 30 camere — fino a formule logistiche integrate che mettono insieme l’hotel, i biglietti per l’Alta Velocità e i transfer privati verso i padiglioni di Rho Fiera. Questo modello attira anche le aziende manifatturiere, che utilizzano Torino come una sorta di quartier generale più rilassato dove ospitare i propri clienti stranieri, offrendo loro la tranquillità piemontese come contrappunto al caos frenetico della kermesse meneghina.

Una città per pochi

Questa “decentralizzazione” forzata della Design Week solleva però una questione più profonda. Se Milano resta il fulcro del mondo del design, la sua crescente inaccessibilità economica la sta trasformando in una bolla esclusiva. Quello che un tempo era l’evento democratico per eccellenza, capace di coinvolgere tutta la città, oggi rischia di respingere proprio quei creativi, giovani designer e professionisti che ne costituiscono l’anima. Torino, in questo senso, diventa la soluzione necessaria a una Milano che sta diventando, giorno dopo giorno, una città sempre più per pochi.